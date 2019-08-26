ФИФА изучает возможность замены боковых судей на роботов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с внедрением в судейство матчей роботов вместо боковых арбитров, сообщает Daily Mirror.

Для исследовательских работ в организации уже создан целый департамент, отмечает издание.

При этом уточняется, что рассматривается вариант 100-процентной замены лайнсменов ТВ-камерами и компьютерами, чтобы автоматизировать процессы с определением офсайдов, вбрасывания мяча из-за боковой линии и т.д.

Однако не упоминается, кто будет определять нарушения правил, которые будут совершаться вблизи боковых линий поля – в настоящий момент эти обязанности лежат на линейных арбитрах.

Вместе с тем, сообщается, что президент ФИФА Джанни Инфантино активно поддерживает использование современных технологий в футболе, поэтому публичное обсуждение этого вопроса может начаться уже в ближайшее время.