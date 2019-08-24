"Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ в первом матче при Михайличенко

Киевское "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера Украинской Премьер-лиги ФК "Олимпик" в первом матче при новом главном тренере Алексее Михайличенко.

Игра, которая проходила в Киеве на "Олимпийском", закончилась со счетом 1:1. Голы записали на свой счет Сергей Политыло в "Олимпике" и Виктор Цыганков в "Динамо".

Около 20 минут во втором тайме киевляне играли в большинстве после удаления защитника "Олимпика" Дмитрия Гришко. В конце игры составы сравнялись - на 87-й минуте арбитр удалил Беньямина Вербича.

Для "Олимпика" это первое очко в нынешнем сезоне, команда занимает 12-е место. "Динамо" с семью баллами находится на пятом месте, у киевлян одна игра в запасе.

Напомним, что 14 августа "Динамо" уволило главного тренера Александра Хацкевича после провального выступления в Лиге Чемпионов, где киевляне не смогли пройти третий квалификационный раунд.

Вместо него команду возглавил Михайличенко, который много лет никого не тренировал. В 2002 году он начал тренерскую карьеру в "Динамо" тоже с ничьей.