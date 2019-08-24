​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
В Киеве прошел Марш защитников Украины
В Киеве прошел Марш защитников Украины
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
ГлавнаяСпорт

Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики

"Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и к их семьям".

Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики
Александр Усик
Фото: Twitter

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался биться против россиянина Андрея Федосова, потому что считает, что поединок обязательно бы перевели в политическую плоскость.

"Была информация, что моим соперником станет Андрей Федосов. Нет. Федосов не будет моим соперником. Почему? Потому что мы разговаривали еще перед этим, когда оппонентом мог стать Александр Поветкин", - заявил Усик в инстаграме.

"Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и друг друга будут обзывать и все такое. Меня это не устраивает и мне это не нужно. Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и к их семьях. Просто не хочу вот этого говна", - сказал боксер.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе, но вскоре лишился из-за перехода в супертяжелую весовую категорию.

Предстоящий бой будет первым для Усика в супертяжелом весе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также