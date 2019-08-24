Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики

"Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и к их семьям".

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался биться против россиянина Андрея Федосова, потому что считает, что поединок обязательно бы перевели в политическую плоскость.

"Была информация, что моим соперником станет Андрей Федосов. Нет. Федосов не будет моим соперником. Почему? Потому что мы разговаривали еще перед этим, когда оппонентом мог стать Александр Поветкин", - заявил Усик в инстаграме.

"Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и друг друга будут обзывать и все такое. Меня это не устраивает и мне это не нужно. Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и к их семьях. Просто не хочу вот этого говна", - сказал боксер.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе, но вскоре лишился из-за перехода в супертяжелую весовую категорию.

Предстоящий бой будет первым для Усика в супертяжелом весе.