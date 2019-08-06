Назначена дата дебюта Усика в супертяжелом весе

Дебютный бой бывшего абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (16-0, 12 нокаутов) в рамках супертяжелого дивизиона состоится 12 октября, сообщает Boxing News.

Поединок состоится в Чикаго на арене Wintrust.

Соперником непобежденного украинца планируется камерунец Карлос Такам (36-5-1, 28 нокаутов). Эти боксеры могли провести бой еще 25 мая, но тогда из-за травмы Усика поединок был отменен.

Если Усик выиграет этот бой, он будет готов бросить вызов победителю матча-реванша Энтони Джошуа против Энди Руиса.

Последний раз 32-летний олимпийский чемпион Лондона-2012 выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал британца Тони Белью и отстоял все титулы в первом тяжелом весе.