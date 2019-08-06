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Цуренко снялась с престижного турнира в Торонто

Официальная причина - травма правого локтя.

Цуренко снялась с престижного турнира в Торонто
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Третья ракетка Украины Леся Цуренко решила пропустить турнир серии WTA Premier 5 Rogers Cup в Торонто.

Официальная причина отказа - травма правого локтя.

В первом круге Цуренко должна была встретиться с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Вместо украинки в основной сетке сыграет китайская теннисистка Чжан Шуай, которая проиграла в финале отборочного турнира.

Таким образом, соревнования в Торонто продолжает вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, а со второго круга там стартует первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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