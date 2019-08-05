Накануне в столице Англии состоялся матч за национальный Суперкубок, в котором чемпион Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" обыграл по пенальти вице-чемпиона – "Ливерпуль" (1:1, пен. 5:4).
С яркой игрой, продемонстрированной обеими командами на "Уэмбли", вполне могла конкурировать не менее яркая и "теплая" встреча фанов МС и "Ливерпуля" в лондонской подземке незадолго до матча.
Полиция начала расследование по данному инциденту.
City v Liverpool today! 👊🏻 pic.twitter.com/H2AANqDCKg— Football Fights (@footbalIfights) 4 августа 2019 г.