Накануне в столице Англии состоялся матч за национальный Суперкубок, в котором чемпион Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" обыграл по пенальти вице-чемпиона – "Ливерпуль" (1:1, пен. 5:4).

С яркой игрой, продемонстрированной обеими командами на "Уэмбли", вполне могла конкурировать не менее яркая и "теплая" встреча фанов МС и "Ливерпуля" в лондонской подземке незадолго до матча.

Полиция начала расследование по данному инциденту.