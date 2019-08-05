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Ферстаппену не хватило трех кругов, чтобы выиграть второй подряд этап Формулы-1

"Обидчиком" голландца выступил Льюис Хэмилтон.

Фото: EPA/UPG
На трассе "Хунгароринг" под Будапештом прошел 12-й этап чемпионата мира в классе машин Формула-1.

Победу одержал 5-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседес", который лишь за 3 круга до финиша сумел обойти стартовавшего с поул-позишн и лидировавшего почти всю гонку гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Еще жестче обстояла борьба за третье место подиума – на предпоследнем круге Себастьян Феттель обошел своего напарника по "Скудерии Феррари" Шарля Леклера.

В итоге, перед летним 3-недельным перерывом Хэмилтон до 62-х очков увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в личном зачете, которым является партнер британца по "Мерседес" Валттери Боттас, финишировавшим 8-м.

В свою очередь, Ферстаппен до 7 очков сократил свое отставание от второго пилота немецкой команды.

В Кубке конструкторов также с большим отрывом лидирует "Мерседес" - отрыв от "Феррари" составляет уже 150 баллов.

У "Ред Булла" 244 очка.

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