"Динамо" заключило контракт с Жерсоном Родригесом

24-летний игрок национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригес 2 августа подписал контракт с киевским "Динамо".
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"ФК «Динамо» Киев и японский футбольный клуб «Джубило Ивата» согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил с нашим клубом 5-летний контракт", - говорится в сообщении.
В киевском "Динамо" Родригес будет выступать под номером 22.
В сезоне 2019 года Жерсон Родригес сыграл за японскую команду 18 матчей и забил семь мячей. Он может выступать на позициях флангового хавбека, плеймейкера и центрального нападающего.
За сборную Люксембурга форвард сыграл 18 матчей.
Жерсон Родригес стал третьим новичком «Динамо» во время действия летнего трансферного окна. Ранее динамовцы заключили контракты с полузащитниками Абдуллой Кадири и Александром Караваевым.