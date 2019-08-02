"Динамо" заключило контракт с Жерсоном Родригесом

В киевском клубе игрок национальной сборной Люксембурга будет выступать под 22-м номером.

24-летний игрок национальной сборной Люксембурга Жерсон Родригес 2 августа подписал контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"ФК «Динамо» Киев и японский футбольный клуб «Джубило Ивата» согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил с нашим клубом 5-летний контракт", - говорится в сообщении.

В киевском "Динамо" Родригес будет выступать под номером 22.

В сезоне 2019 года Жерсон Родригес сыграл за японскую команду 18 матчей и забил семь мячей. Он может выступать на позициях флангового хавбека, плеймейкера и центрального нападающего.

За сборную Люксембурга форвард сыграл 18 матчей.

Жерсон Родригес стал третьим новичком «Динамо» во время действия летнего трансферного окна. Ранее динамовцы заключили контракты с полузащитниками Абдуллой Кадири и Александром Караваевым.