Футболист "Колоса" установил уникальный рекорд Украинской Премьер-лиги

Нападающий дебютанта Украинской Премьер-лиги - ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко установил уникальный рекорд УПЛ.

Лысенко сыграл матч первого тура против "Мариуполя" (2:1) и тем самым поставил рекорд соревнований - футболист сыграл уже за 9 клубов в высшей украинской лиге.

В профикарьере Лысенко числяться: "Кривбасс", "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Говерла", "Волынь", "Севастополь", "Олимпик" и "Колос".

В минувшем сезоне Первой лиги Лысенко провел за "Колос" 24 матча, в которых отметился семью голами.

Напомним, наставник "Колоса" Руслан Костышин впервые в истории УПЛ получил желтую карточку.