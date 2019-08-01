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Футболист "Колоса" установил уникальный рекорд Украинской Премьер-лиги

Владимир Лысенко меняет клубы высшего футбольного дивизиона,"как перчатки".

Футболист "Колоса" установил уникальный рекорд Украинской Премьер-лиги
Владимир Лысенко
Фото: ФК "Колос"

Нападающий дебютанта Украинской Премьер-лиги - ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко установил уникальный рекорд УПЛ.

Лысенко сыграл матч первого тура против "Мариуполя" (2:1) и тем самым поставил рекорд соревнований - футболист сыграл уже за 9 клубов в высшей украинской лиге.

В профикарьере Лысенко числяться: "Кривбасс", "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Говерла", "Волынь", "Севастополь", "Олимпик" и "Колос".

В минувшем сезоне Первой лиги Лысенко провел за "Колос" 24 матча, в которых отметился семью голами.

Напомним, наставник "Колоса" Руслан Костышин впервые в истории УПЛ получил желтую карточку.

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