Президент FIA рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что состояние семикратного чемпиона мира в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера улучшилось.

"Я стараюсь быть очень осторожным в подобных заявлениях, но это правда, - приводит слова Тодта "Спорт-Экспресс". - Я даже смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Шумахер находится в любящих руках и о нем очень хорошо заботятся".

Напомним, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы на лыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Врачам пришлось даже ввести его в состояние искусственной комы, и немец не появлялся на публике с 2013 года.