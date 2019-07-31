Хачериди в шаге от перехода в московский клуб, - СМИ (обновлено)

Евгений Хачериди может оказаться в ЦСКА.

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди находится в шаге от перехода в московский ЦСКА, сообщает sport.ua.

Хачериди уже согласовал условия личного контракта, утверждает издание. Ему осталось только пройти медобcледование.

В ЦСКА 32-летний защитник перейдет на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с ПАОКом.

За греческий клуб Хачериди выступал с лета 2018 года, однако так и не смог закрепиться в основе, сыграв всего 11 матчей.

Напомним, Хачериди показал фанам "Спартака" щитки с флагом Украины после матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов в Москве.

Обновление. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", – цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".