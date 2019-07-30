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В английском футболе ввели правило временного удаления игроков

За пререкания с арбитром.

В английском футболе ввели правило временного удаления игроков
FA

Футбольная ассоциация Англии (FA) утвердила правила временных удалений игроков во время матча в некоторых лигах страны с начала сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте организации.

Подобные санкции будут применяться за споры с арбитром, уточняется пресс-службой.

Нововведение будет использоваться на "всех уровнях массового футбола", включая женский футбол, вплоть до 5-го уровня Национальной лиги.

За споры с рефери игрок получит желтую карточку и будет вынужден на 10 минут отправиться на "скамью штрафников". После двух временных "удалений" последует и удаление игрока с поля до конца матча, но с правом замены, если таковые у команды остались.

"Несогласие (с решением рефери, - прим. LB.ua) - ключевая часть игры, которую необходимо решить, и наш экспериментальный этап доказал, что "скамейка штрафников" работает хорошо", - заявил генеральный директор FA Марк Буллингем.

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