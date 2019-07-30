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Российского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе сняли с самолета из-за приставаний к женщине

Сергей Ковалев вел себя недостойно.

Российского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе сняли с самолета из-за приставаний к женщине
Сергей Ковалев
Фото: theathletic.com

Обладатель титула в полутяжелом весе Всемирной боксерской организации (WBO), россиянин Сергей Ковалев был замечен за нарушением правил поведения на борту самолета, за что был снят с рейса, сообщает The Athletic.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Перед взлетом одна из пассажирок пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, сидевшего рядом. По ее словам, боксер схватил ее за руку и поцеловал, а также бросал в нее деньгами.

Женщина заявил, что не чувствует себя в безопасности.

В результате, персонал лайнера связался со службами аэропорта, и Ковалева сняли с рейса.

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