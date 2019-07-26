Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с чемпионом Уругвая Эдуардо Абреу, сообщает Clarín DEPORTES.

После боя прямо на ринге во время объявления результатов поединка Сантильян потерял сознание, он был доставлен в госпиталь. В клинике у спортсмена обнаружили кровяной сгусток в мозгу, после чего Сантильян был прооперирован. Вскоре у него произошло две кардиореспираторные остановки. Спустя несколько дней боксер скончался.

23-летний Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.

Добавим, что 10-раундовый поединок проходил в ночь на 21 июля и закончился ничьей.