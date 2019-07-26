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Лучший аргентинский боксер-профессионал умер после ничейного поединка

Вторая смерть боксера за неделю.

Лучший аргентинский боксер-профессионал умер после ничейного поединка
Фото: скриншот

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с чемпионом Уругвая Эдуардо Абреу, сообщает Clarín DEPORTES.

После боя прямо на ринге во время объявления результатов поединка Сантильян потерял сознание, он был доставлен в госпиталь. В клинике у спортсмена обнаружили кровяной сгусток в мозгу, после чего Сантильян был прооперирован. Вскоре у него произошло две кардиореспираторные остановки. Спустя несколько дней боксер скончался.

23-летний Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии WBO.

Добавим, что 10-раундовый поединок проходил в ночь на 21 июля и закончился ничьей.

Напомним, что из-за полученных на ринге травм на текущей неделе скончался российский боксер Максим Дадашев.

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