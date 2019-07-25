У Джанлуиджи есть еще порох в пороховницах.

Матч Международного кубка чемпионов между "Ювентусом" и миланским "Интером", который накануне прошел в китайском Нанкине, был отмечен не только дебютным появлением в стартовом составе туринцев самого дорогого в мире защитника Маттейса де Лигта, но и удалой игре в воротах вернувшегося в "Ювентус" Джанлуиджи Буффона.

Основное время не выявило победителя. Уже упоминавшийся де Лигт оформил на 10-й минуте автогол, а на 68-й минуте Криштиану Роналду "подставил плечо" молодому голландцу, сравняв счет 1:1.

В серии пенальти блистал 41-летний Буффон, отразивший половину из 6-ти ударов игроков "Интера".

В итоге, победа "Старой синьоры" 4:3.