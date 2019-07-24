Депутата Госдумы РФ лишили второй золотой олимпийской медали из-за допинга

Борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов лишен золотой медали XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

После повторной проверки в допинг-пробе 40-летнего Таймазова обнаружен туринабол, уточняется в коммюнике.

Отметим, что на Играх 2012 года второе место в этой весовой категории занял грузин Давит Модзманашвили, который также был лишен медали из-за допинга.

Ранее МОК лишил Таймазова "золота" Олимпиады 2008 года в Пекине. Тогда в его допинг-пробе также были найдены следы запрещенных препаратов.

Таймазов выступал за сборную Узбекистана, хотя родился в Северной Осетии. Сейчас он является депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия".