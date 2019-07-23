Звездный игрок из Английской Премьер-Лиги готов совершить каминг-аут

Один из звездных игроков Английской Премьер-Лиги готов совершить каминг-аут и открыто объявить себя геем, сообщает The Sun.

Как известно, в данный момент в АПЛ нет игроков, которые бы открыто признались в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, несмотря на мощную поддержку FA и клубами ЛГБТ-движения.

Однако скоро это может измениться. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, неназванный футболист топ-уровня ведет консультации со своим агентом и своим клубом по поводу предстоящего каминг-аута уже несколько месяцев.

При этом боссы клуба просят игрока не делать публичное заявление без их согласия, опасаясь, что это событие омрачит весь сезон и вызовет негативную реакцию фанов.

В то же время партнеры этого футболиста отлично осведомлены о происходящем, отмечает издание.

"Выйти и объявить себя геем на публику - это громадное решение для игрока. Однако руководство клуба скептически настроено на этот счет.

Клуб поддерживает игрока, но нервничает из-за возможной негатитивной реакции со стороны фанатов. В идеале им хотелось бы, чтобы какой-нибудь другой игрок первым совершил каминг-аут, и тогда они не будут в центре внимания", - сообщил инсайдер издания.

"Клуб хочет лучшего для игрока и понимает, что игрок заслуживает похвалы за свою смелость и желание рассказать о своей гомосексуальности. Однако боссы опасаются, что публичное заявление навредит клубу", - уточняет The Sun.