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Украина завоевала "серебро" чемпионата мира по фехтованию

В решающем поединке украинцы уступили французам.

Украина завоевала "серебро" чемпионата мира по фехтованию
Фото: EPA

Мужская сборная Украины завоевала "серебр"о в командной шпаге чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

В состав команды входили Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкарь, передает УНИАН.

На пути в финал украинцы были сильнее команд Гонконга (45:40), Венгрии (45:36) и Италии (37:34), а в полуфинале уверенно разобрались с Китаем - 38:24.

В решающем поединке украинские шпажисты в напряженной борьбе уступили Франции - 37:45. Борьба шла до девятого раунда, в котором Анатолий Герей уступил Яннику Борелю - 2:10.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию.

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