Вера в одиночество
Вера в одиночество
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
ГлавнаяСпорт

Харлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой Европы

Ольга Харлан – восьмое чудо света.

Харлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой Европы
Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Германии.

В финале теперь уже 8-кратная чемпионка Европы встретилась с представительницей Франции Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

На пути к финалу Харлан в одни ворота вынесла немку Леи Крюгер (15:2), в 1/8 финала в ожесточенном бою победила испанку Арасели Наварро (15:13).

В четвертьфинале Ольга уверенно разобралась с тезкой из России Никитиной (15:8), а в полуфинале с таким же счетом победила венгерку Анну Мартон.

Напомним, что последний раз Харлан побеждала на ЧЕ еще в 2014-м году.

Чемпионат Европы, на котором разыграют 12 комплектов наград (по шесть среди мужчин и женщин) пройдет в Дюссельдорфе до 22 июня.

Видео финала:

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также