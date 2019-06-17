В Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону

Член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев был обнаружен без признаков жизни, сообщает sportarena.com.

18-летний спортсмен пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой, а позже его нашли мертвым сотрудники МЧС, отмечает издание.

Группа спортсменов из Мурманска, в которую входил и Хасанкаев, проводила сборы в Крыму. В субботу они отправились на пробежку, но после нее на базу отдыха Артемий не вернулся. Он свернул с туристической тропы. При себе у него были лишь лыжные палки.

Отметим, что прошлый сезон Хасанкаев завершил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России.