​Украинец Артем Коноваленко стал чемпионом Европы U20 в тройном прыжке

Украинец Артем Коноваленко стал чемпионом Европы среди юниоров (U20) в тройном прыжке.

В ходе соревнований, которые проходят в шведском Буросе, 19-летний спортсмен показал лучший результат в своей карьере, прыгнув на 16,50 метра.

В прыжках в высоту серебряную медаль выиграл 18-летний Олег Дорощук – 2,14 м. Победителем стал бельгиец Томас Кармой – 2,22 м.

Напомним, что в субботу Ярослава Магучих стала чемпионкой в прыжках в высоту, а Валерия Иваненко - в метании молота.

В пятницу золото соревнований в метании молота среди юношей взял Михаил Кохан.