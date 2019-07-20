Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште. В финале украинка победила представительницу России Софью Великую со счетом 15:14, пишет "СпортАрена".

На пути в финал Харлан в первых трех раундах последовательно одолела Ти Пхунг из Вьетнама (15:2), грузинку Лику Джиджиеишвили (15:9) и представительницу Южной Кореи Чой Суйон (15:12).

В четвертьфинале Ольга оказалась сильнее еще одной представительницы Украины Алины Комащук (15:14). В полуфинале украинка не оставила шансов румынке Бьянке Паску (15:5).

Для Харлан это шестое золото на чемпионатах мира и четвертое в индивидуальной сабле. Также украинка - чемпионка командных соревнованиях на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

Напомним, в июне Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию в Германии.