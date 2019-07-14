США определились с санкциями против Турции за покупку российских С-400, - Bloomberg
США определились с санкциями против Турции за покупку российских С-400, - Bloomberg
В Азербайджане упала ветвь 500-летнего дерева и придавила 19 человек
В Азербайджане упала ветвь 500-летнего дерева и придавила 19 человек
В Мариуполе между водителями произошла стрельба из-за конфликта, пострадавший скончался (обновлено)
В Мариуполе между водителями произошла стрельба из-за конфликта, пострадавший скончался (обновлено)
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
В финале Уимблдона теннисисту жестко попали мячом в пах
В финале Уимблдона теннисисту жестко попали мячом в пах
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 в гонке Гран-При Великобритании произошла яркая авария лидеров "Феррари" и "Ред Булл"

Не поделили трассу Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Себастьян &quot;взял в прицел&quot; Макса (за миг до аварии)
Фото: EPA/UPG
Себастьян "взял в прицел" Макса (за миг до аварии)
В Формуле-1 на прошедшем в Сильверстоуне Гран-При Великобритании на 38-м круге произошел запоминающийся эпизод с участием болидов "Феррари" и "Ред Булл".

Макс Ферстаппен на "Ред Булл" атаковал в повороте Stowe 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и вышел вперед, но Себастьян не собирался сдаваться и попытался отыграться на торможении к следующему повороту.

Однако не рассчитал тормозной путь и врезался в болид Макса сзади. Оба гонщика вылетели, но вернулись на трассу.

Феттель свернул в боксы, сменив шины и носовой обтекатель, вернувшись последним. 

Стюарды разобрали инцидент и наказали лидера "Скудерии Феррари" 10-секундным штрафом.

В итоге, Ферстаппен закончил гонку пятым, а Феттель 16-м.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также