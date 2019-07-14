Макс Ферстаппен на "Ред Булл" атаковал в повороте Stowe 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и вышел вперед, но Себастьян не собирался сдаваться и попытался отыграться на торможении к следующему повороту.
Однако не рассчитал тормозной путь и врезался в болид Макса сзади. Оба гонщика вылетели, но вернулись на трассу.
Феттель свернул в боксы, сменив шины и носовой обтекатель, вернувшись последним.
Стюарды разобрали инцидент и наказали лидера "Скудерии Феррари" 10-секундным штрафом.
В итоге, Ферстаппен закончил гонку пятым, а Феттель 16-м.