Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

17-летняя украинка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдона.

"В стартовом сете украинка проигрывала американской теннисистке со счетом 1:4, после чего выиграла пять геймов подряд, а во втором сете Ноэль была впереди 3:0, однако Снигур вновь отыграла преимущество соперницы", - сообщает BTU.

Счет по итогам двух сетов составил 6:4, 6:4.

Дарья Снигур стала второй украинкой, победившей на турнире в Великобритании

На прошлой неделе 17-летняя Снигур стала чемпионкой турнира первой категории в Рохэмптоне, выиграв двенадцать матчей подряд.

Также Снигур стала пятой представительницей Украины, которая выиграла титул на турнире Большого Шлема среди игроков до 18 лет. Ранее это удавалось Андрею Медведеву (Ролан Гаррос-1991), Катерине Бондаренко (Уимблдон-2004), Элине Свитолиной (Ролан Гаррос-2010) и Марте Костюк (Australian Open-2017).