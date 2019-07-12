Уимблдон стал для Свитолиной самым щедрым турниром в карьере

Элина Свитолина стала первой в истории украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона.

При этом первая ракетка Украины выиграла самые крупные в своей карьере призовые - ее банковский счет пополнился на 588 тыс. фунтов (около 734 тыс. долл.).

Кроме того, на турнире Свитолина набрала 770 очков и поднимется в рейтинге WTA с 8 на 7 строчку.

Еще одна украинка, которая по ходу турнира стала второй ракеткой Украины - Даяна Ястремская, покинувшая Уимблдон на стадии 1/8, заработала 220 тыс. долл.

Теперь уже экс-вторая ракетка Украины Леся Цуренко и Катерина Козлова закончили выступления на турнире в первом круге, и их призовые составили 56 тыс. долл.