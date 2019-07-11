Forbes опубликовал ТОП-100 самых высокооплачиваемых мировых звезд

В первой десятке – четыре спортсмена.

Фото: Legion-Media, Instagram Тейлор Свифт

29-летняя поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes, сообщается на официальном сайте издания.

С начала года певица заработала 185 млн долл.

Тейлор оставила позади представителей не менее популярной семьи Кардашьян - Кайли Дженнер (170 млн)

Фото: Legion-Media, Instagram Кайли Дженнер

Фото: Legion-Media, Instagram Канье Уэст

Фото: twitter Лионель Месси

Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду

Фото: EPA/UPG Неймар

Фото: EPA|UPG Сауль Альварес

и репера Канье Уэста (150 млн).Четвертое и пятое место рейтинга заняли футболисты – Лионель Месси (Барселона, 127 млн)и Криштиану Роналду (Ювентус, 109 млн).На седьмом месте расположился экс-одноклубник Месси по "Барсе" – Неймар (ПСЖ, 105 млн).И замыкает ТОП-10 еще один спортсмен, мексиканский боксер-средневес, чемпион мира по версиям WBC, WBA и The Ring Сауль Альварес (94 млн).Стоит добавить, что в прошлом году список богатейших звезд шоу-бизнеса и спорта возглавлял боксер Флойд Мейвэзер - его доход составил 285 млн долл.

Что касается Свифт, то в 2018 году певица довольствовалась третьим местом, заработав "лишь" 80 млн долл.

Полный список ТОП-100.