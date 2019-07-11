Надаль и Федерер составили пару полуфиналистов Уимблдона

Фото: EPA/UPG Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в полуфинале Ролан-Гарроса 7 июня 2019 года

Вторая ракетка мира и третий сеяный на турнире Рафаэль Надаль стал последним полуфиналистом Уимблдона . В четвертьфинальном матче испанец уверенно обыграл Сэма Куэрри из США. Борьба завязалась лишь в первом сете, выигранном экс-первой ракеткой мира 7:5.

Две последующие партии завершились с одинаковым счетом 6:2 в пользу испанца.

В полуфинале Рафаэль сыграет с третьей ракеткой мира и вторым сеяным на турнире, швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который в своем более упорном матче обыграл японца Кеи Нисикори 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Для Рафаэля и Роджера это будет первая очная встреча на травяном мейджоре с 2008 года. В 2006-08 годах они трижды встречались в финале. Федерер выиграл противостояние в 2006 и 2007, но в 2008 Надаль оказался сильнее.

Напомним, ранее в полуфинал также вышли первая ракетка мира Новак Джокович и еще один представитель Испании Роберто Баутисто Агут.

Полуфиналы состоятся завтра.

Отметим, что сегодня на Центральном корте пройдет первый полуфинал среди женщин, в котором за право выхода в финал поспорят Элина Свитолина и румынка Симона Халеп.

Начало поединка – в 15:00.

Во втором полуфинале встретятся американка Серена Уильямс и чешская теннисистка Барбора Стрыцова.