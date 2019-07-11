Надаль и Федерер составили пару полуфиналистов Уимблдона

Две последующие партии завершились с одинаковым счетом 6:2 в пользу испанца.
В полуфинале Рафаэль сыграет с третьей ракеткой мира и вторым сеяным на турнире, швейцарским теннисистом Роджером Федерером, который в своем более упорном матче обыграл японца Кеи Нисикори 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
Для Рафаэля и Роджера это будет первая очная встреча на травяном мейджоре с 2008 года. В 2006-08 годах они трижды встречались в финале. Федерер выиграл противостояние в 2006 и 2007, но в 2008 Надаль оказался сильнее.
Напомним, ранее в полуфинал также вышли первая ракетка мира Новак Джокович и еще один представитель Испании Роберто Баутисто Агут.
Полуфиналы состоятся завтра.
Отметим, что сегодня на Центральном корте пройдет первый полуфинал среди женщин, в котором за право выхода в финал поспорят Элина Свитолина и румынка Симона Халеп.
Начало поединка – в 15:00.
Во втором полуфинале встретятся американка Серена Уильямс и чешская теннисистка Барбора Стрыцова.