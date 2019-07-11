Фонсека самоутверждается в "Роме": португалец поругался со своим помощником на тренировке

У Паулу Фонсеки сегодня заканчивается "медовый месяц" в римском клубе.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека повздорил со своим ассисентом Тиагу Леалем, сообщает Corriere dello Sport.

Португалец перед тренировочным занятием затеял горячий разговор со своим помощником, который отвечает в команде за тактику.

Фонсека несколько раз повысил голос на своего коллегу, а затем отчитал его в присутствии других тренеров "Ромы".

Экс-наставник "Шахтера" был настолько зол на ассистента, что представителю тренерского штаба Нуну Кампушу пришлось лично успокаивать коуча и отводить его от Леаля. В итоге помощник Фонсеки покинул пределы поля и не принимал участие в тренировке.

Напомним, Фонсека возглавил "волков" ровно месяц назад, 11 июня.

Отметим, появление Паулу в "Роме" заставило легенду клуба - Франческо Тотти покинуть клуб.