Украинский футболист заинтересовал "Пари Сен-Жермен"

Украинский атакующий полузащитник Иван Франко своим выступлением за парагвайский "Либертад" заинтересовал "Пари Сен-Жермен", сообщает GetFootballNewsFrance.

"Вице-президент "Либертада" Рубен Ди Торе подтвердил информацию о том, что молодой украинский нападающий Иван Франко может перебраться в ПСЖ.

У форварда в контракте прописана клаусула в размере 7,1 млн евро", - сообщает источник.

В свою очередь, отец футболиста Рене Франко прокомментировал интерес чемпиона Франции к Ивану.

"Я еще не разговаривал с Диего Серратти (агентом его сына, - прим. LB.ua), но намеревался. Libertad - это клуб, который открыл свои двери для моего сына. Liberteños в наших сердцах, поэтому мы примем вариант, который устроит все заинтересованные стороны", - отметил Франко-старший.

В минувшем сезоне чемпионата Парагвая 19-летний Франко провел за "Либертад" 16 матчей, в которых отметился 6 голами.