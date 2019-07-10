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Украинский футболист заинтересовал "Пари Сен-Жермен"

Чемпион Франции следит за Иваном Франко.

Украинский футболист заинтересовал "Пари Сен-Жермен"
Иван Франко
Фото: twitter.com/ROBERTOROJAS97

Украинский атакующий полузащитник Иван Франко своим выступлением за парагвайский "Либертад" заинтересовал "Пари Сен-Жермен", сообщает GetFootballNewsFrance.

"Вице-президент "Либертада" Рубен Ди Торе подтвердил информацию о том, что молодой украинский нападающий Иван Франко может перебраться в ПСЖ.

У форварда в контракте прописана клаусула в размере 7,1 млн евро", - сообщает источник.

В свою очередь, отец футболиста Рене Франко прокомментировал интерес чемпиона Франции к Ивану.

"Я еще не разговаривал с Диего Серратти (агентом его сына, - прим. LB.ua), но намеревался. Libertad - это клуб, который открыл свои двери для моего сына. Liberteños в наших сердцах, поэтому мы примем вариант, который устроит все заинтересованные стороны", - отметил Франко-старший.

В минувшем сезоне чемпионата Парагвая 19-летний Франко провел за "Либертад" 16 матчей, в которых отметился 6 голами.

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