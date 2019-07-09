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Впервые в истории украинская теннисистка вышла в полуфинал Уимблдона

Элина Свитолина выиграла у Каролины Муховой.

Впервые в истории украинская теннисистка вышла в полуфинал Уимблдона
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

В четверьтфинальном поединке Уимблдона первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA) победила шестую ракетку Чехии Каролину Мухову (№68 WTA) 7:5, 6:4.

Отметим, что по ходу первой партии Свитолина проигрывала 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 5 выигранных подряд геймов и завершила сет в свою пользу.

Впервые в истории украинского спорта наша теннисистка вошла в квартет сильнейших травяного мейджора.

Наградой для Элины за победу стали 350 рейтинговых очков и 368 тыс. долл. в дополнение к 430 очкам и 368 тыс. долл., которые уже были заработаны Свитолиной за выход в четвертьфинал.

Добавим, что ранее в полуфинал прошли американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп, с которой и предстоит сыграть Элине.

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