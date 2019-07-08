Фото: EPA/UPG Элина Свитолина

На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартовала стадия 1/8 финала Уимблдона в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины (WTA, 8) Элина Свитолина встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

24-я ракетка мира сумела оказать Элине достойное сопротивление лишь в первой партии 4:6.

Во втором сете преимущество украинки было подавляющим.

В итоге 6:4, 6:2 и Свитолина становится первой украинкой в четвертьфинале Wimbledon. Нашим девушкам еще никогда не удавалось подобное.

Кроме того, Элина повторила личный рекорд на турнирах Grand Slam. Ей уже удавалось выходить в четвертьфинал на Australian Open 2018 и 2019, а также на Roland Garros 2015 и 2017.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Каролина Мухова – Каролина Плишкова.

Параллельно завершился поединок с участием еще одной украинки.

Даяна Ястремская уступила китаянке Чжан Шуай 4:6, 6:1, 2:6 и покинула турнир.

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