Первая ракетка Украины (WTA, 8) Элина Свитолина встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
24-я ракетка мира сумела оказать Элине достойное сопротивление лишь в первой партии 4:6.
Во втором сете преимущество украинки было подавляющим.
В итоге 6:4, 6:2 и Свитолина становится первой украинкой в четвертьфинале Wimbledon. Нашим девушкам еще никогда не удавалось подобное.
Кроме того, Элина повторила личный рекорд на турнирах Grand Slam. Ей уже удавалось выходить в четвертьфинал на Australian Open 2018 и 2019, а также на Roland Garros 2015 и 2017.
В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Каролина Мухова – Каролина Плишкова.
Параллельно завершился поединок с участием еще одной украинки.
Даяна Ястремская уступила китаянке Чжан Шуай 4:6, 6:1, 2:6 и покинула турнир.
Обновление.