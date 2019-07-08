Федерер переписал один из рекордов "Большого шлема"

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках третьего круга Уимблдона переиграл француза Люку Пуя в трех сетах - 7:5, 6:2, 7:6.

Для 37-летней экс-первой ракетки мира данная победа стала 350-й на турнирах "Большого шлема". Таким образом, он стал первым в истории, кому удалось достичь такого показателя.

На втором месте находится его однолетка - Серена Уильямс, побеждавшая 337 раз.

Американка, по этому показателю, опережает Мартину Навратилову, Крис Эверт и Штеффи Граф.

На втором месте среди мужчин расположился Новак Джокович (237).

Напомним, в этом году Роджер выиграл свой 100-й профессиональный турнир.