Фото: EPA/UPG
Сборная США
Во французском Лионе состоялся финал женского Чемпионата мира по футболу.
Сборная США обыграла команду Нидерландов 2:0 и в четвертый раз в своей истории стала сильнейшей командой на планете.
Всё решилось во второй половине встречи.
Вначале на 61-й минуте капитан американок Меган Рапино реализовала пенальти 1:0.
Фото: EPA/UPG
Меган Рапино
А спустя восемь минут коллега Рапино по амплуа, полузащитник Роуз Лавель удвоила преимущество своей команды 2:0.
Фото: EPA/UPG
Роуз Лавель
Таким образом, сборная США защитила звание чемпионок мира, завоеванное 4 года назад.
Обзор финального матча - на официальном сайте ФИФА.