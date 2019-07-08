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Сборная США выиграла женский Чемпионат мира по футболу

Американки защитили титул.

Сборная США
Фото: EPA/UPG
Сборная США
Во французском Лионе состоялся финал женского Чемпионата мира по футболу.

Сборная США обыграла команду Нидерландов 2:0 и в четвертый раз в своей истории стала сильнейшей командой на планете.

Всё решилось во второй половине встречи.

Вначале на 61-й минуте капитан американок Меган Рапино реализовала пенальти 1:0.

Меган Рапино
Фото: EPA/UPG
Меган Рапино
А спустя восемь минут коллега Рапино по амплуа, полузащитник Роуз Лавель удвоила преимущество своей команды 2:0.
Роуз Лавель
Фото: EPA/UPG
Роуз Лавель
Таким образом, сборная США защитила звание чемпионок мира, завоеванное 4 года назад.

Обзор финального матча - на официальном сайте ФИФА.

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