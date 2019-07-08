Фото: EPA/UPG Сборная США

Во французском Лионе состоялся финал женского Чемпионата мира по футболу.

Сборная США обыграла команду Нидерландов 2:0 и в четвертый раз в своей истории стала сильнейшей командой на планете.

Всё решилось во второй половине встречи.

Вначале на 61-й минуте капитан американок Меган Рапино реализовала пенальти 1:0.

Фото: EPA/UPG Меган Рапино

Фото: EPA/UPG Роуз Лавель

А спустя восемь минут коллега Рапино по амплуа, полузащитник Роуз Лавель удвоила преимущество своей команды 2:0.Таким образом, сборная США защитила звание чемпионок мира, завоеванное 4 года назад.

Обзор финального матча - на официальном сайте ФИФА.