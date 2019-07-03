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Сборная США стала первым финалистом женского Чемпионата мира по футболу

Поход в Белый дом всё ближе.

Сборная США стала первым финалистом женского Чемпионата мира по футболу
Фото: Twitter

Во Франции подходит к завершению женский Чемпионат мира по футболу. Осталось сыграть 3 матча.

Накануне состоялся первый полуфинал между действующими чемпионками – сборной США и англичанками.

Драматичный матч завершился минимальной победой американок 2:1. Стоит отметить, что на 84-й минуте капитан англичанок и клуба "Манчестер Сити" Стеф Хьютон не реализовала пенальти.

Соперница сборной СШАпо финалу определится сегодня в поединке между сборными Голландии и Швеции.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за высказывания игрока сборной США Меган Рапино, которая заявила, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если станет чемпионкой мира.

Обзор матча США - Англия - на официальном сайте ФИФА.

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