Против экс-капитана сборной Украины по футболу в Германии возбудили два уголовных дела

Экс-капитан сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук, работающий сейчас в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита", имеет серьезные проблемы с законом, сообщает Футбол 24.

По сообщению бывшей жены Тимощука Надежды Навроцкой, с которой он сейчас находится в бракоразводном процессе, против него возбуждено два уголовных дела в Германии, где он раньше выступал за мюнхенскую "Баварию".

По ее словам, чемпиона трех стран – Украины, России и Германии обвиняют в неуплате алиментов и мошенничестве.

"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. На сегодня против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, а я против него. Это государство - Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья - за неуплату алиментов. Другое уголовное дело - за мошенничество", - цитирует Навроцкую издание.

"Сначала прокуратура рассматривала материалы, чтобы выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. В декабре прошлого года они изъяли все документы по нашему кейсу из гражданского семейного суда и таки обнаружили признаки преступления. В частности, речь идет о предоставлении Анатолием в суд фиктивных документов, где была моя поддельная подпись. Также ложные показания Анатолия под присягой. Ведь когда нет доказательств, можно клясться. Присяга приравнивается к доказательству. Все это сделано с целью материальной выгоды.

Анатолий затягивает процесс. Он утверждает, что у него нет состояния, и предлагает делить пополам мое состояние. Толик спрятал в России почти все состояние, которое заработал за свою карьеру, отдал в чужую собственность все доли в бизнесе, который открыл в России, и недвижимость, приобретенную ранее. И говорит, что у него ничего нет", - отметила бывшая супруга Тимощука.