Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко резко высказался в адрес Анны Соловей, которая на прошлой неделе стала чемпионкой на II Европейских играх в Минске в гонке по очкам на 25 км на треке.

Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в фейсбуке с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора.

Именно на эти слова Соловей и отреагировал Башенко.

Напомним, для 27-летней Соловей это вторая медаль на Европейских играх. Четыре года назад в Баку она завоевала серебро.

В Минске сборная Украины заняла третье место медального зачета, завоевав 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.