Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко резко высказался в адрес Анны Соловей, которая на прошлой неделе стала чемпионкой на II Европейских играх в Минске в гонке по очкам на 25 км на треке.
Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в фейсбуке с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора.
Именно на эти слова Соловей и отреагировал Башенко.
В Минске сборная Украины заняла третье место медального зачета, завоевав 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.