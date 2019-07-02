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Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Европейских игр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали"

Нелицеприятная переписка между функционером и спортсменкой.

Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Европейских игр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали"
Фото: noc-ukr.org

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко резко высказался в адрес Анны Соловей, которая на прошлой неделе стала чемпионкой на II Европейских играх в Минске в гонке по очкам на 25 км на треке.

Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в фейсбуке с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. 

Именно на эти слова Соловей и отреагировал Башенко.

Напомним, для 27-летней Соловей это вторая медаль на Европейских играх. Четыре года назад в Баку она завоевала серебро.

В Минске сборная Украины заняла третье место медального зачета, завоевав 51 медаль: 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

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