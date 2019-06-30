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Борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг Ислама Аббасова из Азербайджана - 3: 1 и завоевал золото Европейских игр в Минске.

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали и желали победы. II Европейские игры - это очень важный старт для меня. Я отдался на все 100% и очень рад, что имею медаль высшей пробы", - цитирует спортсмена Национальный олимпийский комитет Украины.

"Два предыдущих визита в Беларусь для меня заканчивались поражениями, а сейчас мне удалось поставить жирную хорошую точку в конце Европейских игр. Поздравляю всю Украину, всех болельщиков и всех, кто причастен к этому действу - к прекрасным выступлениям украинской сборной", - добавил Беленюк.

В воскресенье в Минске проходил заключительный, девятый медальный день Европейских игр-2019. В активе "сине-желтых" в столице Беларуси уже 40 наград - 11 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых.

Напомним, Жан Беленюк баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под проходным 10 номером. Согласно последним данным соцопросов, партия президента набирает 45 процентов голосов.