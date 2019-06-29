Европейские игры: Украина завоевала пять медалей за день

Без "золота" не обошлось.

В предпоследний день II Европейских игр сборная Украины пополнила свою копилку пятью медалями.

Подтвердил репутацию украинского бокса супертяжеловес Виктор Выхрист, выигравший у француза Мурада Алиева финальный бой 4:1.

Серебряную медаль в гимнастическом многоборье завоевал наш олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2014 Олег Верняев.

В женском гимнастическом многоборье "бронза" в активе Дарьи Варинской.

Две "бронзы" завоевала наша команда по каратэ. В кумите до 84 кг нижнюю строчку пьедестала занял Валерий Чебатарь, а в таком же виде у женщин до 68 кг еще одна "бронза" у Анны Мельник.