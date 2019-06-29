Довольно зрелищный поединок продлился восемь раундов, за которые Бельтран трижды побывал в нокдауне – дважды уже в первом раунде и еще один в пятом.
Нужно отметить, что поединок отличался особой контактной борьбой, боксеры несколько раз сталкивались головами и у Комми образовалась гематома возле глаза, а у Бельтрана – рассечение.
В 8-м раунде Бельтран пропустил едва заметный резкий хук слева и упал в четвертый раз. Рефери остановил бой.
В свою очередь, украинец следующий бой проведет против британца Люка Кэмпбелла.
Полное видео боя Комми - Бельтран: