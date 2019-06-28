"Милан" исключили из розыгрыша Лиги Европы-2019/20, - СМИ

"Милан" исключен из розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020, сообщает Sky Sports.

Всему виной нарушения финансового fair-play.

Ранее сообщалось, что "Милан" вел переговоры с представителями УЕФА о возможном исключении клуба из еврокубков. "Россонери" добровольно были согласны отказаться от участия в Лиге Европы, поскольку рассчитывали на попадание в Лигу Чемпионов по итогам предыдущей кампании чемпионата Италии.

В Лиге Европы "Милан" должен был стартовать с групповой стадии.

В прошлом сезоне в аналогичной ситуации "Милан" избежал дисквалификации и сыграл в Лиге Европы. Там "россонери" выступили неудачно, не сумев выйти из группы с "Бетисом", "Олимпиакосом" и "Дюделанжем".

Место "Милана" в Лиге Европы теперь займет "Торино", который финишировал на 7-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Отметим, туринский клуб заблаговременно отказался от предсезонного тура.

В прошлом розыгрыше Серии А "Милан" финишировал на 5 месте.