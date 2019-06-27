Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
ГлавнаяСпорт

Потенциальные соперники Ломаченко на пути к званию абсолютного чемпиона провели дуэль взглядов

Ричард Комми встретится Раймундо Бельтраном.

Ричард Комми (слева) и Раймундо Бельтран
Фото: Boxing Scene
Ричард Комми (слева) и Раймундо Бельтран
Чемпион мира по версии IBF в легком весе, ганец Ричард Комми встретился в битве взглядов со своим соперником, мексиканцем Раймундо Бельтраном, против которого он проведет обязательную защиту титула в ночь с 28 на 29 июня на арене Pechango Resort в штате Калифорния.

Боксеры также провели пресс-конференцию, в ходе которой чемпион, который является фаном "Ливерпуля" и в футболке которого он пришел на это мероприятие, поведал о своем следующим потенциальном сопернике - им станет либо чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко, либо американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес.

Фото: Boxing Scene
Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. В поединке за вакантный пояс чемпиона по версии WBC его соперником будет обязательный претендент на титул, британец Люк Кэмпбелл.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также