Фото: Boxing Scene Ричард Комми (слева) и Раймундо Бельтран

Чемпион мира по версии IBF в легком весе, ганец Ричард Комми встретился в битве взглядов со своим соперником, мексиканцем Раймундо Бельтраном, против которого он проведет обязательную защиту титула в ночь с 28 на 29 июня на арене Pechango Resort в штате Калифорния.

Боксеры также провели пресс-конференцию, в ходе которой чемпион, который является фаном "Ливерпуля" и в футболке которого он пришел на это мероприятие, поведал о своем следующим потенциальном сопернике - им станет либо чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко, либо американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес.

Фото: Boxing Scene