Боксеры также провели пресс-конференцию, в ходе которой чемпион, который является фаном "Ливерпуля" и в футболке которого он пришел на это мероприятие, поведал о своем следующим потенциальном сопернике - им станет либо чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко, либо американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес.
Потенциальные соперники Ломаченко на пути к званию абсолютного чемпиона провели дуэль взглядов
Ричард Комми встретится Раймундо Бельтраном.
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