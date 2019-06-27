Власти Беларуси озвучили сумму, которая была потрачена на проведение Европейских игр

Четверть миллиарда долларов – это немалая сумма, как для Белоруси.

Фото: пресс-служба президента белоруси

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович, выступая в Палате представителей в ходе "активной дискуссии", был вынужден озвучить сумму, которая была потрачена на подготовку и проведение Европейских игр , сообщают "Белорусские новости".

По словам министра, за 2017-2019 годы было потрачено около 250 млн долл., хотя ранее президент страны Александр Лукашенко обещал потратить не более 50 млн.

"По итогам II Европейских игр мы сможем оценить, насколько увеличилась торговля, насколько выросло использование услуг, туристические доходы. Когда появится статистика, мы сможем точно оценить эффект для города от игр", - цитирует Ермоловича издание.

"Второй эффект - имиджевый. Для меня он более важный. Он имеет значительное влияние на экономические показатели страны - игры открыли страну для иностранных инвесторов. Это сложно оценить в деньгах, но это значительно расширяет инвестиционную привлекательность страны. Ни один инвестиционный форум не дает такого эффекта", - отметил Ермолович.

Стоит добавить, что по билетам Евроигр в Беларусь приехало меньше 5 тыс. иностранцев, уточняет издание.

В частности, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что количество лиц, приехавших в Белорусь по билетам Европейских игр и заявивших о намерении посетить спортивные мероприятия составляет 4686 человек. К ним можно добавить 252 болельщика из зарубежья, воспользовавшихся безвизовым режимом въезда и приехавших в Беларусь из России.

Число россиян, прибывших в Минск на Евроигры, чиновник не назвал.

Для сравнения, на ЧМ по хоккею в 2014 году в белорусскую столицу приехали более 80 тыс. человек из 46 стран.