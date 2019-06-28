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Американка стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Кори Гауфф всего 15 лет.

Американка стала самой молодой участницей в истории Уимблдона
Кори Гауфф
Фото: yaplakal.com

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен в финале квалификации за право участвовать в основной сетке Уимблдона.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу представительницы США.

Таким образом, представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, которой удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю его историю.

В первом круге Гауфф сыграет со своей соотечественницей, 5-кратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде, 39-летней Винус Уильямс.

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