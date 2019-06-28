Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен в финале квалификации за право участвовать в основной сетке Уимблдона.
Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу представительницы США.
Таким образом, представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, которой удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю его историю.
В первом круге Гауфф сыграет со своей соотечественницей, 5-кратной победительницей Уимблдона в одиночном разряде, 39-летней Винус Уильямс.
Remember the name.— Wimbledon (@Wimbledon) 27 июня 2019 г.
Aged 15 years and 122 days, America’s @CocoGauff becomes the youngest #Wimbledon qualifier in the Open Era after beating Greet Minnen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/PSWlOiRNkB