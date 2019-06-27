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Украинская велогонщица выиграла "золото" Европейских игр

В активе украинской сборной на Играх в Беларуси уже 27 наград.

Украинская велогонщица выиграла "золото" Европейских игр
Фото: isport.ua

Велогонщица Анна Соловей принесла седьмую золотую награду сборной Украины на Европейский играх-2019 в Минске. Об этом сообщает Укринформ.

В первый день соревнований на велотреке Соловей выиграла по очкам гонку на 25 км, в которой принимали участие представительницы 17 стран.

Выиграв два промежуточных финиша и заработав круг преимущества, Соловей в итоге набрала 30 очков и опередила ближайшую соперницу верен Эбергардт из Австрии. Бронзовая награда досталась чешке Ярмило Махачовий.

В активе украинской сборной на Играх в Беларуси уже 27 наград - 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

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