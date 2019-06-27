УЕФА заявил насчет разведения российских и грузинских команд при жеребьевке в еврокубках

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии.

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на заявление пресс-службы союза.

Также УЕФА не планирует разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент в чемпионате Грузии.

В союзе не собираются менять решение исполнительного комитета от 2014 года, в котором говорится, что команды из Грузии и России могут играть друг с другом.

На прошлой неделе игроки нескольких грузинских клубов вышли на матч чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.