Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
ГлавнаяСпорт

УЕФА заявил насчет разведения российских и грузинских команд при жеребьевке в еврокубках

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии.

УЕФА заявил насчет разведения российских и грузинских команд при жеребьевке в еврокубках

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на заявление пресс-службы союза.

Также УЕФА не планирует разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент в чемпионате Грузии.

В союзе не собираются менять решение исполнительного комитета от 2014 года, в котором говорится, что команды из Грузии и России могут играть друг с другом.

На прошлой неделе игроки нескольких грузинских клубов вышли на матч чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также