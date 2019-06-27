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Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде, украшенном кристаллами Сваровски

Уильямс-джуниор на пороге повторения рекорда "Большого шлема".

Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде, украшенном кристаллами Сваровски
Серена Уильямс
Фото: EPA/UPG

Наряд, в котором выступит на Уимблдоне 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс, будет украшен ослепительной брошкой в форме всемирно узнаваемого логотипа Nike Swoosh, с 34 кристаллами Сваровски, сообщает The Independent.

Это число не является случайным - именно в 34 года Серена пока в последний раз завоевала титул на Уимблдоне (2016).

"Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть ее бабушка. Но при этом, конечно, мы сделали всё в современном стиле, созданном специально для Серены", - заявил директор по глобальному дизайну NikeCourt Эбби Суонкатт.

В дополнение к "Броше" Уильямс будет носить белое платье Nike, изготовленное из трикотажа, в соответствии со строгим белоснежным дресс-кодом турнира.

Наряды Серены Уильямс на протяжении многих лет:
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk
Напомним, абсолютным рекордсменом по общему количеству выигранных турниров "Большого шлема" (как в Открытую эру, так и до нее) является австралийская теннисистка Маргарет Корт, у которой таких побед 24.

Добавим, что матчи основной сетки Уимблдона-2019 начнутся 1 июля. В прошлогоднем розыгрыше турнира Серена Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелик Кербер.

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