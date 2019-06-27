Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в России

Один из авторитетных украинских арбитров Анатолий Жабченко, который с 2013 года является арбитром ФИФА, расторг контракт с Украинской ассоциации футбола (УАФ) и будет судить матчи в России, сообщает sport.ua.

40-летний Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России. Этот список был временно утвержден исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС), уточняет издание.

Родившийся в Симферополе Жабченко, у которого есть российское гражданство, расторг контракт с УАФ.

"Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с Федерацией футбола Украины", - цитирует арбитра издание.

Отметим, Жабченко последние два года обслуживал соревнования, проходившие в Крыму.