МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
ГлавнаяСпорт

Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в России

Анатолий Жабченко родом с Крыма.

Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в России
Анатолий Жабченко
Фото: ФК "Динамо" (Киев)

Один из авторитетных украинских арбитров Анатолий Жабченко, который с 2013 года является арбитром ФИФА, расторг контракт с Украинской ассоциации футбола (УАФ) и будет судить матчи в России, сообщает sport.ua.

40-летний Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России. Этот список был временно утвержден исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС), уточняет издание.

Родившийся в Симферополе Жабченко, у которого есть российское гражданство, расторг контракт с УАФ.

"Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с Федерацией футбола Украины", - цитирует арбитра издание.

Отметим, Жабченко последние два года обслуживал соревнования, проходившие в Крыму.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также