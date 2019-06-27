На полях Египта проходят матчи Кубка Африки.
Команда хозяев турнира лишилась одного футболиста - 25-летнему Амре Уарду "указали на дверь" по решению национальной федерации футбола за сексуальные домогательства, сообщает twitter-аккаунт Египетской футбольной ассоциации (EFA).
Принадлежащий греческому клубу ПАОК Уард в мессенджере WhatsApp приставал к девушкам и просил прислать свои обнаженные фотографии.
Уард общался с моделью Мерхан Келлер, также переписку с ним опубликовала мексиканка с никнеймом Giovanna V в Twitter.
В частности, Келлер рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом.
Добавим, что команда Египта поочередно обыграла на турнире Зимбабве (1:0) и ДР Конго (2:0).