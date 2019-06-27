Национальная команда Египта поредела на одного игрока.

На полях Египта проходят матчи Кубка Африки.

Команда хозяев турнира лишилась одного футболиста - 25-летнему Амре Уарду "указали на дверь" по решению национальной федерации футбола за сексуальные домогательства, сообщает twitter-аккаунт Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Принадлежащий греческому клубу ПАОК Уард в мессенджере WhatsApp приставал к девушкам и просил прислать свои обнаженные фотографии.

Уард общался с моделью Мерхан Келлер, также переписку с ним опубликовала мексиканка с никнеймом Giovanna V в Twitter.

В частности, Келлер рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом.

Фото: instagram.com/merhankeller Мерхан Келлер

Помимо Уарда, которого портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро, подобным занимались еще три футболиста, но их имена не называются.

Добавим, что команда Египта поочередно обыграла на турнире Зимбабве (1:0) и ДР Конго (2:0).