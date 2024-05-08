Чергова атака на українську енергетику: пошкоджені ТЕС, поранені люди

«Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», — прокоментував атаку президент.

У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія випустила по Україні понад 50 ракет і 20 ударних безпілотників , зазначив Володимир Зеленський.

Уночі росіяни атакували ракетами й безпілотниками об’єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях. Ворог намагається позбавити Україну можливості виробляти й передавати електроенергію.

Уночі проти 8 травня командування Повітряних сил повідомило, що Україні загрожує ворожий удар крилатими ракетами.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС здійснили пускові маневри в Каспійському регіоні. Також упродовж кількох годин тривала атака «шахедами» — вибухи лунали в Сумах, Харкові й Полтаві.

Російська армія обстріляла об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях України.

Наслідки уточнюють, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях», — сказав він.

Фото: Міністерство енергетики України Міністр енергетики Герман Галущенко

За словами урядовця, Росія хоче позбавити Україну можливості виробляти й передавати достатньо електроенергії. Він закликав до ощадності, особливо в ранкові й вечірні години.

У ДТЕК додали, що ворог ударив по трьох теплоелектростанціях. «Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня», — йдеться в повідомленні.

У підсумку зафіксували знеструмлення в дев'яти областях України. Збитків зазнали тепло- й гідроелектростанції, повідомили в Укренерго.

«Також російські "шахеди" пошкодили обладнання об’єкта Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені за резервними схемами. На пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи», — уточнив оператор.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 ймовірні обмеження побутових і промислових споживачів по всій Україні, їх рівномірно розподілять по всіх регіонах. Місцеві обленерго оприлюднять графіки відключень.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки на Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Кіровоградській області внаслідок ворожої ракетної атаки поранена восьмирічна дитина, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

В Івано-Франківській області унаслідок удару загорівся об'єкт енергетики. На щастя, минулося без поранених.

Київську область ворог атакував безпілотниками і крилатими ракетами. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків є пошкодження в чотирьох районах.

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу на Київщині.

Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями – доправили до лікарні, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Судячи з повідомлення мера Броварів Ігоря Сапожка, поранені є мешканцями цього міста. "Унаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні", – сказав він.

Загалом в області є пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія.

"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено", – додав Кравченко.

У Львівській області ворог атакував два об'єкти енергетики.

Зокрема постраждали Стрийський і Червоноградський райони. Під час повторної тривоги ворог запустив по області "Кинджали". На Львівщину залетіли 12 ворожих ракет, з них 8 збили, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Фото: ДСНС Рятувальники борються з вогнем після обстрілів РФ на Львівщині

"Окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає", – написав Козицький.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у Львівській області о 06:27, окупант атакував Львівщину "Кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

"Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей", – додав Олещук.

Як зазначалося, наприкінці зими і навесні російська армія відновила масовані атаки на українську енергетику. 22 березня ворог провів наймасштабнішу атаку за сезон – застосував 88 ракет і 63 безпілотники. Про наслідки і висновки атаки – в матеріалі на LB.ua.

За період повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. 51 працівника було поранено, три енергетика загинули.

Атакувала російська армія й залізницю, зокрема залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджено вокзал і колії.

Фото: Telegram/Прокудін Олександр Наслідки атаки залізничної інфраструктури у Херсоні.

Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ: він їхатиме до Миколаєва, повідомили в Укрзалізниці. "Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", – йдеться у повідомленні.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі", – написав він.

У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність, – зазначив Клименко. – Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин".