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Росіяни за добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Інформація щодо поранених і загиблих за добу не надходила.

Росіяни за добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Росіяни за минулу добу 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Парасковіївка. Під вогнем околиці Очеретинської і Курахівської громад.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне, зайнялася лісова пожежа на площі 470 га — вогнеборці її загасили. У Костянтинівській громаді обстріляні Ступочки, Предтечине, Червоне і Миколаївка — без руйнувань.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

 

Також зазначимо, цієї ночі Росія запустила по Україні 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Українська ППО знищила 59 повітряних цілей. Атаковано об'єкти генерації в шести областях. Пошкоджено три ТЕС.

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